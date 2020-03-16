Donald Trump Alman şirketin üzerinde çalıştığı aşının haklarını satın almak istedi

ABD Başkanı Donald Donald Trump'ın, Almanya merkezli CureVac şirketinin yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmalarını ABD'ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği iddia edildi.

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Almanya ile ABD arasında çekişme yaşandığı belirtilen haberde, Alman hükümetinin CureVac'in ülkeden ayrılmaması için mali teşvikler sunmaya çalıştığı öne sürüldü.

Almanya Sağlık Bakanlığından bir yetkili, hükümetin, virüse karşı aşının Almanya ve Avrupa'da geliştirilmesini sağlamakla çok yakından ilgilendiğini savunarak, bu yüzden bakanlığın CureVac ile yoğun diyalog içinde bulunduğunu iddia etti.

Şirket iddiaları reddetti

CureVac şirketinden yapılan açıklamada ise "satın alınma iddiaları" reddedildi. Açıklamada, şirketin birçok kuruluş ve küresel otoriteyle temasta bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"CureVac, dünyadaki insanları korumak için mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Spekülasyonlar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz ve şirketimizi veya teknolojimizi satın alma teklifleri hakkındaki iddiaları reddediyoruz."

Şirketin, ABD'nin Boston kentinde laboratuvarı da bulunuyor.

Almanya satılık değildir

Almanya'da çıkan Welt am Sonntag gazetesinin "Trump Berlin'e karşı" haberinde yer alan iddiayla ilgili Alman ARD kanalına konuşan Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "Almanya satılık değildir" dedi.

Virüsü seçimlere alet etti suçlaması

Almanya parlamentosunun sağlık komisyonunda yer alan muhafazakar milletvekili Erwin Rueddel de, habere tepki gösterdi. "Şimdi önemli olan uluslararası işbirliği, ulusal çıkarlar değil" dedi.

Liberal FDP partisinin lideri Christian Lindder de, Trump'ı seçim kampanyası için koronavirüsü kullanmakla suçladı

Şirketin bir önceki üst yöneticisi Beyaz Saray'a davet edilmişti

CureVac, 11 Mart'ta üst yönetici (CEO) değişikliğine gitmişti.

Şirketten, 2 Mart'ta yapılan açıklamada, bir önceki üst yönetici Daniel Menichella'nın yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeleri ele almak için Beyaz Saray'a davet edildiği belirtilmişti.

Menichella'nın, ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ilgili yetkililerle bir araya geldiği kaydedilmişti.