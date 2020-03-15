Koronavirüs neden hızlı yayıldı? Hangi önlemler işe yaradı?

Çin'in Vuhan kentinde Ocak ayında başlayan yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) kaynaklı salgın, 13 Mart tarihi itibariyle Türkiye'nin de içinde bulunduğu 123 ülkeye yayılmış durumda. Çin'den sonra en sert bicimde etkilenen İtalya'da 13 Mart itibari ile toplamda 17 bin 660 Kovid-19 hastası bulunurken, 1.266 kişi hayatını kaybetmiş bulunuyor.