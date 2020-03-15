Ankara'da koronavirüs şüphesi! 5 kişi hastanede

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen 5 kişi de koronavirüs semptomlarına rastlanıldığını söyleyerek 5 kişinin Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildiğini açıkladı.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen 5 kişinin koronavirüs şüphesi taşıdığını söyledi. Şahin, şüphelilerin Ankara'da koronvirüs vakaları için ayrılan Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildiğini açıkladı.

Türkiye'nin gözü bu kez de umre ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye dönenlere çevrildi. Umreden dönenler için Ankara ve Konya'da karantina merkezleri oluşturulurken sağlık ekipleri de dönenlerle ilgili kontrollere başladı.

Karantina altında tutulacaklar

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Umreden dönenlerin karantina altına alınması için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Şahin, umreden dönenlerin 14 gün boyunca karantina altında tutulacağını söyledi.

Ankara'da 5 kişide koronavirüs şüphesi

Karantina altına alınan 5 kişinin koronvirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söyleyen Şahin, karantina sonrası tüm misafirleri sağ salim evlerine göndermeyi umut ettiklerini ifade etti.