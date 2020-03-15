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Teknopark ve Ar-Ge çalışanları evden çalışacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortak kararıyla Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personellerinin nisan ayı sonuna kadar evden çalışmasının önü açıldı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Varank'ın ortak kararıyla Kovid-19 salgın riski nedeniyle uygulanan tedbirler çerçevesinde Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personellerinin nisan ayı sonuna kadar evden çalışmasının önü açıldı.

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