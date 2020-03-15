Teknopark ve Ar-Ge çalışanları evden çalışacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortak kararıyla Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personellerinin nisan ayı sonuna kadar evden çalışmasının önü açıldı.Abone ol
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Varank'ın ortak kararıyla Kovid-19 salgın riski nedeniyle uygulanan tedbirler çerçevesinde Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personellerinin nisan ayı sonuna kadar evden çalışmasının önü açıldı.
Covid 19 salgın riski nedeniyle uygulanan tedbirler çerçevesinde Bakanlarımız @ZehraZumrutS ve @BeratAlbayrak ile ortak bir karar aldık.— Mustafa Varank (@varank) March 15, 2020
Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personellerinin Nisan ayı sonuna kadar evden çalışabilmesinin önü açıldı. pic.twitter.com/GY7nSzrh1b