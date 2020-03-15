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Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Bakanlık bünyesindeki tüm izinler iptal

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlık bünyesindeki bütün izinlerin kaldırıldığını duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, Bakanlık bünyesinde 24 saat hizmet veren bir koordinasyon ve destek merkezi kurduklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın bünyesindeki çağrı merkezinin uzun yıllardır sadece yurt dışındaki vatandaşlara değil Türkiye'yle ilgili herhangi bir talepte bulunan ya da vize almak isteyen yabancıların da çağrılarına cevap verdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs sürecinden bu yana özellikle bu konuyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara da merkezdeki personelin bilgiler verdiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

Bütün izinlerin kaldırıldı

"Şu ana kadar 8 bin 300 civarında sadece koronavirüsle ilgili arayan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Ama tabii bu dönemde sadece bu çağrı merkeziyle yetinmemiz mümkün değil. Bakanlığımızda ayrıca bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk ve 24 saat hizmet veriyor. Sadece konsolosluk işleriyle ilgili arkadaşlarımız değil, diğer birimlerden de destek aldık. Ve her akşam bir daire başkanı, örneğin nöbetçi kalıyor ekiplerle beraber. Çağrı merkezimiz de aynı şekilde."

Çavuşoğlu ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlık bünyesindeki bütün izinlerin kaldırıldığını açıkladı.

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