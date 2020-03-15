Avusturya'dan koronavirüs tedbiri! 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasak

Dünya genelinde 6 bine yakın insanın ölümüne yol açan koronavirüse karşı ülkeler artık sıkı tedbirler almaya başladı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Pazartesi gününden itibaren ülkede 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını açıkladı.

Abone ol

Çin'den dünyaya yayılan ve 6 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Avusturya, çok konuşulacak bir karara imza attı.

"Avusturyalılar kendilerini soyutlamalı"

Sebastian Kurz yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: Avusturyalılar kendilerini soyutlamalı ve sadece birlikte yaşadıkları insanlarla vakit geçirmeli.

Yurttaşlar, yiyecek-içecek alışverişi yapmak veya başkalarına yardım etmek dışında evlerinden ayrılmamalıdır.