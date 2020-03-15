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Avusturya'dan koronavirüs tedbiri! 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasak

Dünya genelinde 6 bine yakın insanın ölümüne yol açan koronavirüse karşı ülkeler artık sıkı tedbirler almaya başladı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Pazartesi gününden itibaren ülkede 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını açıkladı.

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Çin'den dünyaya yayılan ve 6 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Avusturya, çok konuşulacak bir karara imza attı.

"Avusturyalılar kendilerini soyutlamalı"

Sebastian Kurz yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: Avusturyalılar kendilerini soyutlamalı ve sadece birlikte yaşadıkları insanlarla vakit geçirmeli.

Yurttaşlar, yiyecek-içecek alışverişi yapmak veya başkalarına yardım etmek dışında evlerinden ayrılmamalıdır.

Ülkede alınan karar, şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle toplantı ve programlarla ilgili dünyadaki en dikkat çeken karar olarak kayıtlara geçti.

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