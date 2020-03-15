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İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği!

İSTANBUL 'un Beşiktaş ilçesinde koronavirüs tehlikesine rağmen 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi düzenlendi. İsmail Saymaz, Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirerek, ‘Bu vurdumduymazlık nasıl mümkün olabiliyor, hiç anlamıyorum’ dedi. Kaftancıoğlu ise Saymaz'ı cahillikle suçladı.

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Bütün siyasi partiler programlarını iptal ederken koronavirüs tehlikesine rağmen CHP Beşiktaş'ta 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde gerçekleştirildi.

Koronavirüs tehlikesine aldırış etmeyen CHP’liler salonu doldurdu. CHP’ye desteğiyle bilinen İsmail Saymaz, Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirdi. Saymaz, ‘Üstelik Canan Kaftancıoğlu’nun mesleği doktorluk. Bu vurdumduymazlık nasıl mümkün olabiliyor, hiç anlamıyorum’ dedi.

Kaftancıoğlu İsmail Saymaz'a cahil dedi

Canan Kaftancıoğlu ise ''Virüs yayılımı nasıl olur? Yurtdışı kaynaklı kontaminasyon ve riskleri nelerdir? Elma ile armut nasıl kıyaslanır? Önlemler alınarak bir toplantı nasıl yapılır? AKP’yi eleştirebilmek için yanına CHP’yi de koymalıyım kolaycılığı ve fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olma cehaleti'' diyerek Saymaz'a yanıt verdi. 

Canan hanımın karantinaya alınmasında fayda görüyorum

Saymaz ise ''Canan hanım, sizi Türk hekimlerine emanet ediyorum. Kadın kongresinden sonra hem ruhsal, hem bedensel, hem de siyasal açıdan karantinaya alınmanızda fayda görüyorum'' dedi.

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