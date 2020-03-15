Korkutan koronavirüs tespiti: Hastaların tipi değişiyor, vakalar daha zorlu

İTALYA Bergamo'daki hastanede çalışan sağlık yetkilisi Dr. Luca Lorini, ülkesinde bin 441 kişinin ölmesine neden olan koronavirüs ile ilgili, "Hastaların tipi değişiyor. Biraz daha gençler, 40'la 45 yaş arasındalar ve vakalar daha zorlu" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ölümcül virüsün 21 bini aşkın insana bulaştığı İtalya'da bilanço her geçen gün artıyor.

Kuzey İtalya'daki hastanenin anestezi ve yoğun bakım bölümünün başında olan Dr. Luca Lorini, "Hastaların tipi değişiyor. Biraz daha gençler, 40'la 45 yaş arasındalar ve vakalar daha zorlu" sözleriyle korkutan bir açıklamaya imza attı.

"Durum gittikçe daha da kritikleşiyor"

Dr. Lorini, RaiNews24'teki bir radyo programına verdiği demeçte, "6 ya da 7 gün önce hastalanmış ve kendilerini evde tedavi etmeye çalışmış kişiler geliyor ve durumları gittikçe daha da kritikleşiyor" diye konuştu.

Öğretim üyesinden önemli uyarı

Öte yandan Pisa Üniversitesi öğretim üyelerinden Pierluigi Lopalco, İtalyan gazetesi Il Corriere della Sera'ya şunları söyledi:

Her ne kadar veriler yalnızca başlangıç niteliğinde olsa da, ilk dalgayla kıyaslandığında daha çok genç insanın hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmış olması gerçeği, doğal bir durum olarak yorumlanabilir. İtalya'da enfeksiyon ilk olarak çoğunlukla daha yaşlı insanların gittiği hastaneler etrafında ve küçük kentlerde kümelendi.

Artık virüs yayıldı ve tüm ülke boyunca daha fazla yol katediyor. Çok fazla sosyal temas içindeki daha genç kişiler, sosyal mesafe koyma kurallarına bağlı kalmadıkları takdirde, daha fazla hastalığa yakalanma riski altındalar.