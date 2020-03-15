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İngiltere'deki Türk vatandaşlarına uyarı

Türkiye'nin Londra'daki Büyükelçiliği vatandaşları uyararak "Kısa süreli ziyaret için bulunanlar en kısa sürede Türkiye'ye dönün" uyarısında bulundu.

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Türkiye'nin Londra'daki Büyükelçiliği vatandaşları uyararak "Kısa süreli ziyaret için bulunanlar en kısa sürede Türkiye'ye dönün" uyarısında bulundu.

Londra Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"COVID-19 Koronavirüs salgınından ötürü her gün yeni tedbirler alınmakta, bu çerçevede uluslararası uçuşlar da yasaklanabilmektedir. Henüz Türkiye-İngiltere uçuşlarıyla ilgili bir karar alınmamıştır. Ancak, her ihtimali gözönüne alarak, Birleşik Krallık’ta halen kısa süreli ziyaret için (turizm, eğitim gezisi, dil kursu vb amaçlarla) bulunan vatandaşlarımızın mümkün olan en kısa sürede Türkiye’ye dönmeleri tavsiye olunur.

Birleşik Krallık’ta bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde temas edebilecekleri telefon numaraları aşağıda hatırlatılmaktadır:

T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi + 90 312 2922929

T.C. Londra Büyükelçiliği Santral: +44 20 7393 0202 (Acil durumlar için nöbetçi telefon: + 44 7423 839577)

T.C. Londra Başkonsolosluğu Santral: +44 20 7591 6900 (Acil durumlar için nöbetçi telefon: + 44 7951 839879)

T.C. Edinburg Başkonsolosluğu Santral: +44 13 1285 9282 (Acil durumlar için nöbetçi telefon: + 44 7780 984144)"

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