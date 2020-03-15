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Ankara Valisi Vasip Şahin'den umre karantinası açıklaması: Semptom gösterenler...

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden gelenlerin karantina altına alınması hakkında açıklama yaptı.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin Ankara'da öğrenci yurtlarında karantina altında alınması hakkında açıklama yaptı.

Vasip Şahin'in açıklamaları şöyle oldu: 

Burada 1800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu akşam 1700 kişiyi daha bekliyoruz

Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor.

Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik. Konuklarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden, kuruluşlarımıza ve fedakar çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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