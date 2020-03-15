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İran'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 138'e yükseldi

Anadolu Ajansı

İran'ın Huzistan, Elburz, Erdebil, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Hemedan, Merkezi, Doğu Azerbaycan, Fars ve  Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e yükseldi.

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İran devlet medyasında yer alan haberlere göre; 'alkolün koronavirüse iyi geldiği' söylentileri üzerine ülke genelinde sahte içki nedeniyle zehirlenenler hastanelere kaldırıldı. 

Hastanelerde tedavi altına altına alınanlardan şu ana kadar Huzistan'da 49, Fars'ta 31, Erdebil'de 13, Mazenderan'da 12, Doğu Azerbaycan'da 12, Elburz'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Merkezi'de 2, Kirmanşah'ta 1 ve Hürmüzgan'da 1 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde ölenlerin sayısı bir haftada 138 oldu.

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