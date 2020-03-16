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Avustralya’da Kovid-19 karantinasına uymayanlara para ve hapis cezası verilecek

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısının 5’e, virüse yakalananların sayısının da 313’e yükseldiği Avustralya’da, 14 günlük karantina süresine uymayanlara para ve hapis cezası verileceği açıklandı.

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un, yurt dışından dönen herkesin kendilerini 14 gün süreyle karantinaya alması ve uluslararası yolcu gemilerinin 30 gün boyunca Avustralya limanlarına yanaşamayacağını açıklamasının ardından eyalet hükümetleri harekete geçti.

Yeni Güney Galler (NSW), Queensland ve Victoria eyalet başbakanları yaptıkları açıklamalarda,  bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni kurallara uymayanlara para ve hapis cezası uygulanacağını duyurdu.

Kendilerini tecrit etmeleri gerekirken buna uymayanlara Victoria’da 20 bin, Queensland’da 13 bin ve NSW’de 11 bin dolara kadar para ve 6 aya kadar hapis cezası verilebilecek.

Karantina kurallarına uymayanların, güvenlik birimlerinin rastgele kontrolleriyle takip edileceği belirtildi.

Yaşları 78- 95 arasında değişen 5 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Avustralya’da toplam vaka sayısı 313’e ulaştı.

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