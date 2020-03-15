Kudüs’te koronavirüs salgını nedeniyle camiler kapatıldı
Kudüs’te koronavirüsün yayılmasını önlemek için camilerin kapatılması nedeniyle Müslümanlar namazlarını cami avlusunda kılıyor.
Kudüs’te korona virüsünün yayılmasını engellemek için yetkililer Mescid-i Aksa’nın ve tüm camilerin kapatılmasına karar verdi.
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Camilere gidemeyen cemaat, namazlarını açık havada ve cami avlularında kılarken; Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, "Tüm dualar kutsanmış El Aksa Cami'nin avlusunda yapılacak ve tüm kapılar ibadet edenlere açık kalacaktır" dedi.
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El-Kisvani, ayrıca kapatma kararının başka bir resmi duyuru olana kadar devam edeceğini söyledi.
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