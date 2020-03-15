Kudüs’te koronavirüs salgını nedeniyle camiler kapatıldı

Camilere gidemeyen cemaat, namazlarını açık havada ve cami avlularında kılarken; Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, "Tüm dualar kutsanmış El Aksa Cami'nin avlusunda yapılacak ve tüm kapılar ibadet edenlere açık kalacaktır" dedi.