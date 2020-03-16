Yüzüne maske takan Ahmet Ağaoğlu: Ligler niye tatil edilsin

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Süper Lig'in ertelenmesini kimler istiyor buna iyi bakmaları gerektiğini belirterek, bana sorarsanız lig bugün itibariyle tescil edilsin ama buna kargalar bile güler" dedi.

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Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yüzündeki maske dikkatlerden kaçmadı.

"Bana sorarsanız lig bugün itibariyle tescil edilsin ama buna kargalar bile güler"

Kulüpler Birliğine, Süper Lig'in ertelenmesiyle ilgili bazı kulüp başkanlarının talepleri olduğu yönündeki sorulara ise Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Şimdi burada dürüst ve samimi olmak lazım. Ertelemeyi isteyenlere bakmak lazım. Bugüne kadar insan sağlığında bu kadar hassas değildik de şuradaki 14 saat içerisinde mi bu kadar hassas olmaya başladık. Bu tür kararları devlet verir. Verilen kararda bir devlet kararı. Çok ciddi ve sıkı bir çalışma neticesinde alınmış bir karar. Devlet bir karar aldığı zaman, devlet bir karar verdiği zaman. Bireyler olarak bize o karar uymak, o karara saygı duymak ve dahası yardımcı olmak düşer. Bundan sonra kalkıp o kararı farklı yerlere çekip şöyle olsaydı, böyle olurdu. İtalya'da, Almanya, Fransa'da şöyle oluyor. Alınan kararın üzerinden fikir yürütmek, farklı taraflara çekmek veya farklı şekilde görüş belirtmek hoş bir şey değil.

''Erteleme yaptığınız zaman sadece maç oynanmaz''

Bende bu maçı seyirciyle oynamak isterdim, açık ve net ama toplumun doğrusu tektir. Toplumun doğrusunu yaptığınız zaman kendiniz için de doğru olanı yapmış olursunuz. Maçlar seyircisiz oynansın veya bir süre ara verilsin falan .Bunu söyleyenler belki günü ve ya sezonu kurtarmak gibi bir düşünceden hareketle böyle bir söylemin içerisine giriyor olabilirler. Kimseyi eleştirmek istemiyorum burada ama oyuncuların devam eden kontratları var. Bir erteleme yaptığınız zaman o ertelemenin süresi son derece önemli. Erteleme yaptığınız zaman sadece maç oynanmaz. Erteleme yaptık herkes evine kapansın. Sezon arasına 2-3 hafta ara veriliyor. Lig arasında oyuncular en fazla 7 gün dinleniyorlar ondan sonra 15 günlük bir hazırlık süreci. Oyuncuları tekrar fizik olarak lig mücadelesine hazırlamak kolay değil.

''Niye tatil edilsin?''

Hepsinin boyutlarının çok ince detaylarına kadar araştırılması lazım. Durduğumuz oturduğumuz yerden ben de o zaman söyleyeyim 'Biz bugün itibariyle lideriz. Lig tescil edilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin. Bumu yani? Bize düşen sorumluluk alınan her karara yardımcı olmak. Eğer Türkiye Futbol Federasyonun da bu konu tartışılacaksa, konuşulacaksa enine boyuna konuşulup tartışılması lazım. Öyle 1-2 kulübün ligler tatil edilsin bilmem ne. Niye tatil edilsin? İki gün öncesine kadar gündemde hiç böyle bir şey yokken 3 gün içerisinde liglerin tatil edilmesi için tamamen tatil edilmesi için doğan sebepler neler. Demek ki birileri bir şey bekliyor.

''Buna kargalar bile güler''

Bana sorarsanız lig bugün itibariyle tescil edilsin ama buna kargalar bile güler. Devam eden bir mücadele var. Liglere bu kadar fazla ara verilirse seyircisiz oynanırsa 1 ay sonra boşanma davalarına bakacak hakim de bulamayız bu ülkede. Ülke insanının ciddi şekilde hem stresini attığı, meşgul olduğu bir olgu Türkiye'de futbol" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs önlemi

Öte yandan Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirilecektir" denildi.