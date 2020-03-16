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Gremiolu futbolcular maça maskeyle çıktı

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Gremio'nun oyuncuları, maçların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ertelenmemesini protesto etmek için sahaya maskeyle çıktı.

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Brezilya'daki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u "küresel salgın" ilan etmesine karşın liglerin sürmesi, tepkilere yol açtı.

Gremio Kulübünün oyuncuları ise işi bir adım ileri taşıdı ve tepkilerini Sao Luiz ile oynadıkları Gaucho Eyalet Şampiyonası 2. tur karşılaşmasının seremonisine maskeyle çıkarak gösterdi.

Gremio Teknik Direktörü Renato Portaluppi ve yedek oyuncular da 3-2 kazandıkları mücadele boyunca kulübede maskeyle oturdu.

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