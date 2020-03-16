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8 büyük ABD bankası hisse geri alımlarını durdurdu

ABD'nin 8 büyük bankası, 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde hisse geri alımlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

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Finansal Hizmetler Forumundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının dünya ve küresel ekonomi için eşi görülmemiş bir zorluk olduğuna işaret edildi.

8 büyük bankadan ortak karar

ABD'nin en büyük bankalarının müşterilerini ve ulusunu destekleme kabiliyeti ile bağlılığı olduğunun vurgulandığı açıklamada, forumun üyesi 8 bankanın 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde, hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmaya karar verdiği bildirildi.

Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, State Street ve Wells Fargo, hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmaya karar veren bankalar arasında yer aldı.

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