Rıdvan Dilmen'den Galatasaray ve Fatih Terim'e Koronavirüs tepkisi

Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fatih Terim ve Galatasaray cephesinin Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maça verdiği tepkilere yanıt verdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı’nda bir araya gelirken 0-0 sona eren Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan derbiyi Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, oyunu “Dağ fare doğurdu. Hem Trabzonspor – Başakşehir, hem de Galatasaray – Beşiktaş maçından 1’er puan aldılar. Bu 1’er puanlardan en büyük zararı Beşiktaş gördü ve bence Beşiktaş şampiyonluk yarışından koptu. Galatasaray için de kayıptır tabi” şeklinde yorumda bulundu.

''Bu virüs buraya 18:55’te mi geldi''

Rıdvan Dilmen maçların ertelenme tartışmasıyla ilgili olarak da “Perşembe gününe kadar hangi başkan veya teknik direktör maçlar ertelensin dedi? Diyen varsa helal olsun. Bu virüs buraya 18:55’te mi geldi. Bu maçların seyircisiz oynanma kararı perşembe 19:00’da alındı. Aynı gün 12:00’de Nihat Bey ‘Seyircili oynanacak’ dedi. 19:00’daki açıklama sonrası ‘Neden ertelenmedi?’ dediler. Virüs 72 saat önce mi çıktı? Salı günü bu ligler oynanmasın deseydiniz anlardım” dedi.

''Perşembe gününe kadar susacaksınız, sonra tak diye atlayacaksınız''

Dilmen ayrıca, “Perşembe gününe kadar hangi başkan, hangi teknik direktör maçlar ertelensin dedi? Perşembe gününe kadar susacaksınız, sonra tak diye atlayacaksınız. Perşembe akşamına kadar bir şey olmamış gibi davrananlar yalandan kahramanlık yapmasın. Perşembe akşamı bütün başkanlar Başakşehir maçına gittiniz, hepiniz alkışlıyordunuz çok güzel! Ne oldu? Böyle bir şey yok!” diye konuştu.

''Dua mı edecekler biri ölsün diye''

Fatih Terim’in tepkisi üzerine de konuşan Dilmen, “Devlet, 80 tane bilim adamıyla konuşmuş ve bu kararı almış. Dua mı edecekler biri ölsün diye? Nedir bu kadar tepki? Bunun altı tehlikeli, bu işi başka boyutlara götürmek isteyen birileri var, Galatasaray için söylemiyorum. Bu iş TFF’yi, beni, seni aşar” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası korona virüsüne rağmen futbol oynamalarını eleştirerek, “Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Birilerine zarar gelecekse istediğinizi şampiyon yapın. Oynamayalım kardeşim. Ben komplo teorisi üretmiyorum ama hepimizi paranoyak olduk” dedi.

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Ahmet Çakar: O zaman deseydin elini öperdim

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Ahmet Çakar: “Ey Fatih Terim! İnsan, sporcu sağlığını düşünüyorsun. Çok güzel. Ancak Mustafa Cengiz, derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok dediğinde neden 'Ligler ertelenmeli! demedin? O zaman deseydin elini öperdim ama demedin.” dedi.

Ersin Düzen: Karar sanki Galatasaray'a karşı alınmış

Ersin Düzen ise yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı; "Karar sanki Galatasaray'a karşı alınmış gibi görülüyor. Yarışta Trabzonspor da var. Fatih hoca diyor ki, Başakşehir Perşembe Türkiye'de seyircili maç oynadı. Cuma ligde seyircisiz oynandı. UEFA kararı. Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?"

''Şeytanlık senin ruhunda var''

Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar'dan Rıdvan Dilmen'e tepki geldi. Şükrü Hanedar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Daha önce TFF’de yaptığın gibi yine Galatasaray Spor Kulübü’nü, Başkanını, Hocasını, Oyuncularını siyasetle karşı karşıya mı getirmeye çalışıyorsun?"

ŞEYTANLIK SENİN RUHUNDA VAR! Sen, daha önce TFF’de yaptığın gibi yine Galatasaray Spor Kulübü’nü, Başkanını, Hocasını, Oyuncularını siyasetle karşı karşıya mı getirmeye çalışıyorsun? — Şükrü Hanedar (@sukruhanedar) March 15, 2020



Yusuf Günay: 3 puanınız batsın!"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise, maçın ardından şu açıklamayı yaptı; "Avrupa'da bırakın liglerin ertelenmesini, sokağa çıkma yasağı ilanı aşamasına gelindi. Başta sporcu sağlığı, küresel salgından korunmak için erteleme talebimizi rakipten korkmak olarak algılayanlara; 3 puanınız batsın!"