Esra Elönü eşi Süleyman Civliz kimdir ne iş yapıyor?

Yazar ve program sunucusu olan Esra Elönü'nün babasının Umre dönüşü hayatını kaybetmesi sonrası Esra Elönü'nün hayatı merak konusu oldu. 38 yaşındaki Esra Elönü Süleyman Civliz ile evli. Çiftin bir de erkek çocukları var. Esra Elönü'nün eşi ise Karabük Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi.

Abone ol

Yazar Esra Elönü'nün babası Umre dönüşü hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından vatandaşlarEsra Elönü'nün hayatını araştırmaya başladı. Gazeteci-yazar Esra Elönü aslen istanbullu ve 38 yaşında. Süleyman Civliz ile evli olan Esra Elönü'nün bir de oğlu var.

Esra Elönü, 1982 yılında İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya geldi. Esra Elönü'nün annesi ev hanımı babası ise İmam Şaban Elönü'dür.

Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazansa da eğitimine devam etmedi.

Bir haber sitesinde yazarlık yapan Esra Elönü, aynı zamanda bir televizyon kanalında da programlar sundu. 2005 yılında Beyaz Dua Evi Çocukları, 2007 yılında Çekirdek Lokantası, 2009 yılında ise Hayy Aksi isimli kitaplarını çıkardı.

2012 yılında Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Süleyman Civliz ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten bir oğlu oldu.