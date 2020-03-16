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İsrail Başbakanı Netanyahu'ya koronavirüs testi yapıldı sonucu açıklandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde kameralar karşısında yaptığı bir konuşmada, sık sık hapşırıp öksürmüştü. Bundan dolayı ülkesinde Netanyahu'ya, tedbir amaçlı korona testi yapıldı. Netanyahu'nun testi negatif çıktı.

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Uzakdoğu ülkelerinden yaklaşık 1 buçuk milyar nüfuslu Çin'de başlayarak tüm kıtalara sıçrayan ve binlerce kişiyi öldüren koronavirüs tehlikesi devam ediyor. 

Bugüne kadar 150 bine yakın kişiye bulaşan virüsün vaka sayısının yaşanmadığı ülke neredeyse kalmadı. Öte yandan ölümcül virüs ülke devlet başkanı, başbakan bakan vs birçok isme de bulaştı....

Netenyahu'da koronavirüs şüphesi 

Geçtiğimiz günlerde kameraların karşısına geçen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısında burnunu silip öksürmesi koronavirüse yakaalandı iddialarını gündeme getirmişti.

Korona testi yapıldı 

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen ihtiyaten Netanyahu ve yakın çevresine korona testi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Test negatif çıktı

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen Netanyahu ve yakın çevresi, Kovid-19 testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada vaka sayısının 200'e yükseldiği aktarıldı.

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