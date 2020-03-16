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Galatasaray'da Ömer Bayram şoku

Galatasaray, Beşiktaş derbisi sonrası Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini ve birkaç gün içinde oyuncunun operasyon geçireceğini açıkladı.

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Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram'ın, Beşiktaş derbisi sonrası sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve birkaç gün içinde oyuncunun operasyon geçireceği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır.

Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır."

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