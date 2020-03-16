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Ahmet Hakan'dan katil virüs yorumu: Korona morona dinlemeyip İtalya’ya gidesim geliyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İtalya'da koronavirüs yüzünden eve kapanan insanların şarkılar söyleyip moral bulmaya çalıştığı görüntülerle ilgili "Öyle eğleniyorlar ki... Korona morona dinlemeyip İtalya’ya gidesim geliyor" ifadelerini kullandı.

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Kaleme aldığı yeni yazısında Koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'dan gelen görüntüleri köşesine taşıyan Ahmet Hakan, çok ilginç bir değerlendirmede bulundu.

"Korona morona dinlemeyip..."

Karantina altındaki İtalyanların balkonda şarkı söylediği bir fotoğrafa yer veren Hakan, şu ifadelere yer verdi:

Telefonu açtığım anda yıldırım gibi geliyor görüntüler. İtalyanlar, balkonlarına çıkıp şarkılar söylüyorlar. Öyle eğleniyorlar ki... Korona morona dinlemeyip İtalya’ya gidesim geliyor.

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