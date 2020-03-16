Valencia'da Eliaquim Mandala Corona virüse yakalandı

La Liga'nın Valencia formasını terleten Eliaquim Mangala, sosyal medya hesabından Corona virüse yakalandığını duyurdu. Mangala açıklamasında 'Semptomların hiçbiri bende yok' diye konuştu.

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La Liga kulüplerinden Valencia'da Ezequiel Garay'ın ardından Eliaquim Mangala da virüse yakalandı.

"Semptomların hiçbiri bende yok"

Virüs testininin pozitif çıktığını sosyal medya üzerinden açıklayan Mangala, "Bugün corona virus'e yakalandığımı öğrendim. İyi hissediyorum ve semptomların hiçbiri bende yok. Semptomları göstermeden de virüsü taşıyabileceğimizi öğrendim, temastan kaçının. Evde karantina altına aldım kendimi. " ifadelerini kullandı. İspanyol kulübü, yaptığı açıklamada teknik kadro ve futbolcular arasında 5 kişide corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

İspanya'da oluşan Corona virüs tablosu

İspanya'da Covid-19 salgınına karşı yürürlüğe konulan olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlama getirildi.

Ülkede virüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 292'ye, vaka sayısı ise 7 bin 798'e çıktı. İspanya'da Covid-19'la ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki Een yüksek artış yaşandı.