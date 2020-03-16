Abulkadir Selvi yazdı! CHP kurultayı koronavirüs nedeniyle ertelenecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin 28-29 Mart'ta yapmayı planladığı kurultayın koronavirüs nedeniyle erteleneceğini aktardı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alarak ölümlere yol açan koronavirüs Türkiye'yi de etkilemeye başladı. Siyasi partiler haftalık grup toplantılarını ertelerken Abdulkadir Selvi, CHP kurultayına değindiği bugünkü yazısında "Ne zaman ki koronasız günlere kavuştuğumuz netleşecek, o zaman yeni bir tarih belirlenecek." ifadelerini kullandı.

CHP MYK toplanıyor

Selvi, yazısında şunları aktardı: Koronavirüsle ilgili gelişmeler 28-29 Mart tarihinde kurultayı olması nedeniyle CHP’yi yakından ilgilendiriyor. Geçen haftaki parti meclisinde MYK’ya yetki verilmişti. CHP MYK bugün kurultayın ertelenip ertelenmemesi konusunu görüşmek üzere toplanıyor. Ardından da Koronavirüs'ü izleme kurulu toplanacak.

Edindiğim izlenim, bugünkü toplantıda CHP kurultayının ileri bir tarihe erteleneceği kararının alınması yönünde.

"Tehlikeyi daha yakından hissediyoruz"

Az sayıda da olsa ülkemizde Koronavirüs tespit edildi. Artık tehlikeyi daha yakından hissediyoruz. Ayrıca toplumda Koronavirüs duyarlılığı zirveye ulaşmış durumda. CHP’nin böyle bir ortamda binlerce insanı kurultay salonuna toplaması toplum tarafından da hoş karşılanmaz. O nedenle bugünkü toplantıdan erteleme kararının çıkması bekleniyor. Ayrıca yeni bir tarih belirlenmemesi bekleniyor. Çünkü Koronavirüsün seyri kestirilemiyor. Ne zaman ki koronasız günlere kavuştuğumuz netleşecek, o zaman yeni bir tarih belirlenecek.

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