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Borsa İstanbul haftaya yüzde 3.49 düşüşle başladı

Borsa İstanbul Endeksi, (BIST100) haftaya yüzde 3.49 düşüşle 92 bin 246 puanla başladı.

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Gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri Cuma günü yüzde 11.98 düzeyindeydi. 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu.

6.30 üstünde seyrediyor

ABD Merkez Bankası'nın, bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını beklemeden faizi 100 baz puan indirmesine karşın iç piyasada dolar 6.30 liranın üzerinde tutunuyor.

Dövizde ise son durum şöyle:

- Dolar en düşük 6.2780 en yüksek 6.3429 lirayı gördükten sonra 6.34-6.35 lira aralığında,

- Euro en düşük 6.9931 en yüksek 7.0833 lirayı gördükten sonra 7.07-7.08 lira aralığında,

- Sterlin en düşük 7.7530 en yüksek 7.8595 lirayı gördükten sonra 7.84-7.85 lira aralığında işlem görüyor.

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