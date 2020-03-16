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Aracı olanlar dikkat! İki büyük indirim sonrası benzine bu kez zam geliyor

Geçen haftaki indirimlerin ardından bu kez benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılacak.

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İndirimle birlikte Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzin 5,55 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,53'ten 5,60 liraya İzmir'de 5,63'ten 5,70 liraya yükselecek.

İki büyük indirim yapılmıştı

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak benzinin litre fiyatına geçen hafta iki büyük indirim yapılmıştı.

Toplamda 1,1 liraya varan indirimler sonucu benzin motorinden ucuz hale gelmişti.

Motorinin litresi Ankara'da 5,74; İstanbul'da 5,67; İzmir'de ise 5,75 liradan satılıyor.

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