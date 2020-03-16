Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor yönetim değişiyor

20 aylık başkanlık döneminde beklentilere cevap veremeyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Konyaspor mağlubiyeti sonrası uzun süredir düşündüğü planı hayata geçirme kararı aldı ve seçime gidecek. Fenerbahçe'nin 1 numarasının kısa süre içinde bu kararı açıklaması bekleniyor.

Semih Özsoy kadroda olacak

Fenerbahçe'deki 2. senesini tamamlamak üzere olan Başkan Ali Koç, bu hamlesiyle birlikte yönetim kurulunda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Koç bu hafta içinde bu konuda camianın önde gelen bazı isimleriyle görüşmeler yapacak. Ali Koç'un Semih Özsoy'a yeni yönetim kurulunda da yer vermesi bekleniyor. Ali Koç'un haziran ayında yapılacak bir seçimle ekibine yeni bir nefes getirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.

20 aylık dönem fiyasko

Haziran 2018'deki seçimde eski başkan Aziz Yıldırım'a 16 bin 92 oy fark atarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, 20 aylık dönemde sportif açıdan Fenerbahçe'yi arzuladığı noktaya taşıyamadı.

'Hodri meydan, genel kurula gidelim'

Ali Koç, Galatasaray derbisi sonrası seçim söylemleri ile ilgili "Genel kurulmuş, ben vazgeçiyormuşum. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Ha birileri çıkıp illa ki 'Hodri meydan, genel kurula gidelim' diyorsa bakalım gelsinler, başvursunlar! Önlerini kapamayız" ifadelerini kullanmıştı. Ali Koç'un bu ifadeleri sonrası muhalefet cephesinde ilginç gelişmeler yaşanmıştı.

Aziz Yıldırım ve dostları

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kendi döneminde çalıştığı yöneticilerle bir araya gelmişti. Bu fotoğrafı Murat Özaydınlı sosyal medyadan paylaşmıştı. Aziz Yıldırım'ın başkanlık konusunda bir düşüncesi yok. Ancak Koç'un karşısına çıkabilecek bir adaya destek verebileceği belirtiliyor.

60 haftanın sadece 2'sini lider kapattı

Galibiyete hasret kalan Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu tarafa çıktığı 60 maçın 37'sinde yenik duruma düştü. Sarı-lacivertliler bu maçların sadece 7'sini kazanırken, 12 beraberlik, 18 yenilgi aldı. Fenerbahçe bu sezon 15, geçtiğimiz sezon ise 22 hafta mağlup duruma düştü. Öte yandan Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında 60 haftanın sadece 2'sini lider kapattı.