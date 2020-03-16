Rahmi Turan'ın iddiası olay oldu koronavirüs coşacak!

Türkiye'de koronivirüs vaka sayısı 18'e yükselirken yazar Rahmi Turan, bugünkü yazısında camilerin ibadete açık olmasına onay veren ‘Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vaka sayısını patlatacağını iddia etti.

Abone ol

Beştepe'ye giden CHP'li yalanına alet olarak tepki çeken Sözcü yazarı Rahmi Turan, bu kez koronavirüs yazısı ile gündemde.

Okulların, konserlerin statların kapatıldığı ortamda camilerin ibadete açıt olmasını eleştiren Turan'ın hedefinde Diyanet'e bağlı ‘Din İşleri Yüksek Kurulu' vardı.

Koronavirüs ile hayali söyleşi

Rahmi Turan, koronavirüsle 'hayali bir söyleşi' yaptığını açıkladığı bugünkü yazısında, şunları söyledi:

"Ben hayali olarak koronavirüsle bir söyleşi yaptım ve ona 'Senin hakkında söylenilmeyen şey kalmadı. Ahkâm kesen kesene… Koronavirüs olarak senin de bir cevap hakkın olmalı' dedim. Virüs dile geldi ve dedi ki:

'Tüm dünyayı dize getirdim. Pandemi yaratıp ülkeleri, kıtaları sardım. Ama uzun süre Türkiye'ye giremedim. Ülkeniz bana kapılarını kapattı ve bunda da başarılı oldu.

Zar zor, kıyıdan köşeden sızarak birkaç kişiyi yakalayıp etki alanıma aldım ama yetersizdi!

Üzülerek seyrediyordum. Okullar kapatılıyor, maçlara seyirci yasağı konuluyor, toplum taşıtlarına spreyli hijyenik ortam yaratılıyor, konserler, tiyatrolar, sinemalar, halkın bir araya geleceği her yer kontrol altına alınıyordu… Eee, ben ne yapacağım?

Türkiye'den tekmeyi yemiştim, tam pes etmek üzereydim ki, bakın imdadıma kim yetişti?'

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı ‘Din İşleri Yüksek Kurulu' cuma namazı hususunda bir açıklama yaptı. Özetle şunu söyledi:

'Cuma namazı mutlaka cemaatla kılınır. Hasta olanlar, ateşi olanlar, virus taşıma oranı yüksek olanlar varsa, bu kişilerin namaza gelmeleri caiz değildir. Bu bakımdan cuma namazını sağlıklı kişilerle ifa edeceğiz.'

"Camiye gidenlerden virüs bulaşacak"

Bu benim için fırsattır, virüslere tanınan imkândır

Camilerin içinde havalandırma sistemi yok. Omuz omuza saf tutulurken, kimin kime ne bulaştıracağı belli olmaz! Tüm Türkiye'de bana bütün kapılar kapatılırken, Din İşleri Yüksek Kurulu'na, bana yaşama fırsatı ve virus bulaştırma imkânı tanıdığı için teşekkürlerimi sunuyorum.

Siz bundan sonra görün beni, yani Koronavirüs'ü"