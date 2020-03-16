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Bugün itibariyle pavyon, bar ve gece kulüpleri koronavirüs sebebiyle kapatıldı

Genelge ile koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin bugün (16 Mart) saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak.

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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Coronovirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi.

İllere gönderilen ek genelge ile Coronavirüs salgının Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

Genelgede; Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları  korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde;  “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri” olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle  pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin bugün (16 Mart) saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri  tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

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