Beyaz TV sunucuları kimler Ece Erken yerine kim geldi?

Ece Erken evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan ilişkisinin ardından eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu bir video yayınlamış ve o görüntüler sonrası Ece Erken Beyaz TV'den istifa etmişti. Bugün ise Ece Erken'den boşalan koltuğa Seren Serengil ve Esra Akgün geldi.

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Bu sabah Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programını açanlar Ece Erken'i göremeyince Ece Erken neden ayrıldı ve yerine kimler geldi araştırması yapmaya başladı.

Ece Erken uzun süredir partneri Bircan Bali ile birlikte haftaiçi hergün Söylemezsem Olmaz programını sunuyordu. Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan yasak aşkı ortaya çıkınca kriz yaşayan Ece Erken'e son darbe ise yasak aşkının eşinden geldi. Benan Yazıcıoğlu Ece Erken'in gece yarısı otoparkta çekilen görüntülerini yayınladı. Herkes Ece Erken ne diyecek diye beklerken o gecenın sabahı canlı yayına çıkan Ece Erken, istifa ettiğini duyurdu.

Ece Erken'in yerine ise daha öncede magazin programı sunan 2 kişi geldi. Biri Kanal D'den çıkarılan Esra Akgün diğeri ise Yaşar ile olaylı bir boşanma yaşayan Seren Serengil oldu. Bircan Bali ise hala programı sırtlayan isimlerden.