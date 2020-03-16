Yurt dışından polisi arayarak gömülü ceset yeri ihbar etti

ORDU'nun Ünye ilçesinde evi bulunan Mevlüt Ö. isimli şahıs, yurt dışından polis ihbar hattını arayarak evinin bahçesinde gömülü erkek cesedi olduğunu söyledi. İhbar sonrası çalışma yapan ekipler cansız bedene ulaştı.

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23 yaşındaki Mevlüt Ö yurt dışından telefonla aradığı polise, Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan evinin avlusunda bir erkek cesedinin gömülü olduğunu ihbar etti. Avluda yapılan aramada cansız beden bulunurken, kime ait olduğu araştırılmaya başlandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Mevlüt Ö.'nün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

İhbarı değerlendiren polis ve jandarma ekipleri, avludaki incelemelerin ardından kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmaları ve arama sırasında, toprağa gömülü erkek cesedine rastlandı. Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cesedin ziyarete gelen arkadaşına ait olduğu iddia ediliyor

Öte yandan ekipler, yaptıkları incelemede, ev sahibi Mevlüt Ö.'nün yurt dışında olduğunu ve ihbarı buradan yaptığını belirledi. Cesedin ise Adana’dan Mevlüt Ö.’yü ziyarete gelen arkadaşına ait olduğu iddia edildi. Cansız bedenin kime ait olduğu araştırılırken, şüpheli Mevlüt Ö.'nün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.