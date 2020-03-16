İstanbul'da büyük karantina hazırlığı! Talimat gitti öğrenci yurtları boşaltılıyor

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısı 18'e yükseldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da iki öğrenci yurdunun boşaltılması için talimat verildi. Öğrencilerden bugün saat 12:00'ye kadar yurdu terk etmeleri istendi.

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Yurtlarda, umreden dönenler başta olmak üzere yurt dışından gelecek olanların 14 gün karantinaya alınacağı duyurulmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 3 bin 200 kişi kapasiteli Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ile Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Florya Kız Yurdu’nun boşaltıldığı öğrenildi.

Öğrenciler tepkili

Sözcü'de yer alan habere göre kız yurdunda kalan öğrencilere umreden dönenlerin yerleştirileceği bildirilerek ayrılmaları istendi. Gidecek yerleri olmadığını söyleyen bazı öğrenciler bu duruma tepki gösterdi.

3200 kişilik yurt boşaltıldı

Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ise, öğrencilerden 16 Mart (bugün) saat 12:00’a kadar yurdu terk etmelerini istedi. Ailelerinin yanına dönemeyecek öğrencilerin ise belediyeye ait otobüslerle İstanbul’daki başka yurtlara taşınacağı bildirildi.

Eşyasını toplayan öğrencilerin yurda gelen otobüslere binmeye hazırlandıkları görüldü.