HABER /  YEREL
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

İstanbul Üsküdar'da 3 hırsız PTT'yi böyle soydu

İSTANBUL Üsküdar'da yüzleri maskeli 3 kişi PTT'deki kargo ve paraları çalarak olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Abone ol

Üsküdar'da yüzleri maskeli olan 3 kişi PTT şubesinin kapısı zorlayarak, biri dışarda ikisi içerde bulunmak üzere zorla içeri girdiler.

Paraları çalarak kaçtılar 

Kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncular, vatandaşlara ait kargoları alarak binadan, yaya olarak kaçtı.

O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Güvenlik kamerası incelendi 

Sabah işe geldikleri sırada PTT şubesinin soyulduğunu gören çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

PTT şubesinde incelemelerde bulunan polis ekipleri güvenlik kameralarına el koyarken, soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da büyük karantina hazırlığı! Talimat gitti öğrenci yurtları boşaltılıyor
İngiliz Guardian korkunç belgeyi yayınladı! 7.9 milyon kişi hastaneye yatırılabilir
4 devletten ortak Suriye açıklaması: Esad için dikkat çeken ifade
Rahmi Turan'ın iddiası olay oldu koronavirüs coşacak!
Aracı olanlar dikkat! İki büyük indirim sonrası benzine bu kez zam geliyor
Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor yönetim değişiyor
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Sultangazi'de hareketli anlar! Elinde silahla mekanı bastı
Beyaz TV sunucuları kimler Ece Erken yerine kim geldi?
Yurt dışından polisi arayarak gömülü ceset yeri ihbar etti
Trabzonspor'dan koronavirüs önlemi
ABD'de ilk koronavirüs aşısı bugün test ediliyor! Ne zamana hazır olur?
İzzet Yıldızhan çocukları kaç tene çocukların annesi kimdir?
Yorumlar