İstanbul Üsküdar'da 3 hırsız PTT'yi böyle soydu

İSTANBUL Üsküdar'da yüzleri maskeli 3 kişi PTT'deki kargo ve paraları çalarak olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Üsküdar'da yüzleri maskeli olan 3 kişi PTT şubesinin kapısı zorlayarak, biri dışarda ikisi içerde bulunmak üzere zorla içeri girdiler.

Paraları çalarak kaçtılar

Kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncular, vatandaşlara ait kargoları alarak binadan, yaya olarak kaçtı.

O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Güvenlik kamerası incelendi

Sabah işe geldikleri sırada PTT şubesinin soyulduğunu gören çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

PTT şubesinde incelemelerde bulunan polis ekipleri güvenlik kameralarına el koyarken, soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.