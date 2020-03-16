HABER /  DÜNYA
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Papa Francis boş meydanı kutsadı

İTALYA 'da yayılan koronavirüs sokakları boşalttı. Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan İtalya'da, ilginç görüntüler kayda geçti.Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, St Peter's Meydanı'nda bu haftaki ayinde karşısında boş bir meydan buldu.

Abone ol

Papa, koronavirüs nedeniyle herkesin evine kapandığı İtalya'da, St Peter's Meydanı'ndaki geleneksel kutsama ayinini gerçekleştirdi.Boş meydanı kutsayan Papa, sıra dışı görüntüler oluşturdu.

Ayinler internetten yayınlanacak

Öte yandan Vatikan, İtalya’da koranüvirüs salgınının yayılması üzerine paskalya kutsal haftası seremonilerinin, halkın katılımı olmadan gerçekleşeceğini duyurdu.Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Katoliklerin dini seremonileri bu yıl virüs salgını yüzünden televizyon, radyo veya online medya üzerinden izleyebileceği bildirdi.

Papa karantinadaki Roma sokaklarında gezindi

Papa Francis, Vatikan’dan ayrılarak koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle boş kalan Roma sokaklarında gezdi.

Kalabalık meydan boş kaldı

Papa, daha önce St Peter's Meydanı'nda oldukça kalabalık bir topluluğa karşı ayin yapıyordu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da büyük karantina hazırlığı! Talimat gitti öğrenci yurtları boşaltılıyor
İngiliz Guardian korkunç belgeyi yayınladı! 7.9 milyon kişi hastaneye yatırılabilir
4 devletten ortak Suriye açıklaması: Esad için dikkat çeken ifade
Rahmi Turan'ın iddiası olay oldu koronavirüs coşacak!
Aracı olanlar dikkat! İki büyük indirim sonrası benzine bu kez zam geliyor
Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor yönetim değişiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Elazığda'da balıkçılar iki metrelik dev turna balığı avladı
Umman nerede karınca istilası kıyamet alameti mi?
İstanbul Üsküdar'da 3 hırsız PTT'yi böyle soydu
İstanbul Sultangazi'de hareketli anlar! Elinde silahla mekanı bastı
Beyaz TV sunucuları kimler Ece Erken yerine kim geldi?
16 Mart evde bakım maaşı yatan iller 35 il listeye girdi
Yorumlar