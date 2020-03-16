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MSB sızma girişiminde etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma gerçekleştiren 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini twitter hesabından duyurdu.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG üyesi 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

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