MSB sızma girişiminde etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma gerçekleştiren 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini twitter hesabından duyurdu.Abone ol
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG üyesi 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/F1CnyuFDc0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2020