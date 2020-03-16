TÜSAD'dan kritik koronavirüs uyarısı: Derhal durdurulmalı

Tüm Tüketim ve Üretim Kaynaklı Sıfır Atık Geliştirme Derneği (TÜSAD) Başkanı Ömer ÖZKAN, corona virüs (COVİD-19) ilgili alınan tedbirlerin boşa gitmemesi için başta İtalya olmak üzere yurt dışından atık çöp ithalatının derhal durdurulmasını istedi

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Özkan yaptığı açıklamada “Devlet, corona virüse karşı çok sıkı önlemler almıştır. Süreci başından beri büyük bir disiplin ve isabetle yürüten Sağlık Bakanımız herkesin takdirini kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız başkanlığında düzenlenen zirvede de çeşitli tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak bu tedbirlerin amacına ulaşabilmesi için meseleye bütüncül bakmak gerekir.

Türkiye sınır kapılarında önlemler almış, virüsün yaygın olduğu ülkelere uçuşları yasaklamış ancak asıl tehlikeli unsurların belki de en başında gelen ATIK İTHALATINI durdurmamıştır. Limanlarımız yoluyla atık ithali herhangi bir kısıntıya uğramadan ülkemize girmeye devam etmektedir. Özellikle İTALYA olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin karantinada olduğunu düşünürsek, yabancı ülkelerden yapılan KİRLİ ve MİKROPLU çöp ithalatının süratle durdurulması zorunluluktur.

ÇEVRE SAĞLIĞI olmadan İNSAN SAĞLIĞI olmaz.

Bir yanda bu virüsten korunmak için sterilizasyonu önerirken diğer taraftan hangi mikropları taşıdığını bilmediğimiz kirli çöpleri ülkemize kabul etmeye devam etmek alınan tedbirleri en hafifinden etkisizleştirecek, corona virüse karşı yürütülen mücadeleyi boşa çıkartacaktır.

Artık çevre sağlığı olmadan insan sağlığını koruyamayacağımızı bilmeliyiz. Türkiye’nin bu virüsten diğer ülkelere göre daha az etkilenmesinin sebebi zamanında alınan etkili tedbirlerdir. Bu önlemlerin boşa çıkmaması için çevre sağlığı ile ilgili adımların süratle atılarak her türlü atık (cöp) ithalatı en azından VİRÜS TEHLİKESİ GEÇENE KADAR DURDURULMALIDIR. Aksi takdirde hem vatandaşlarımız bu tehlikeden korunmakta zorlanacak hem de ülke ekonomisi büyük zarar görecektir.

Krizler ekonomiyi hedef alır

Öte yandan bu virüs salgınıyla YERLİ ÜRETİMİN önemi daha da artmış, krizin ülke ekonomisini tehdit eder boyutlara ulaşmaması için dışa bağımlılığın sıfırlanması hiç olmazsa azaltılması büyük önem arz etmiştir. Hammadde konusunda dışa bağımlılığın azaltılması için ATIK SEKTÖRÜ’nün sorunları çözülmeli ve kesinlikle atık ithalatı yasaklanmalıdır. Atık sektörü, hem çevre sağlığını korumakta hem de istihdam ve üretimle ülke ekonomisine büyük katkılar sunmaktadır.

Çözüm olarak işyerlerinden, sokaklardan başlamak üzere bütün atıklar Atık Toplama Sistemi’ne entegre edilmeli ve sokak toplayıcıların sorunları çözülmelidir. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere Valilikler, Belediyeler ve STK’lar üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.