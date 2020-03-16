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Koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Koronavirüs dünyada can almaya devam ederken Türkiye'de enfekte olmuş vaka sayısı 18'e yükseldi. Son günlerde en çok dezenformasyon koronavirüsle ilgili yapılıyor. Harekete geçen başsavcılık, provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.

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Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Sinop'un Boyabat ilçesinde 16 kişide koronavirüs çıktı. Sinop karantinaya alınabilir" şeklindeki asılsız paylaşımlar üzerine soruşturma başlattı. 

Asılsız paylaşımlar

Başsavcılık, asılsız paylaşımlarda bulunanların tespitinin yapılması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. 

Suç duyurusu

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu paylaşımla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. 

Asılsız paylaşımdaki tüm iddiaların tamamen bir hayal ürünü olduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

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