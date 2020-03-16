Beyoğlu'nda otoyolda su satarken otomobil çarpmıştı bugün hayatını kaybetti

İSTANBUL Beyoğlu bölgesinde otoyoldan geçen araçlara su satarak beş çocuğunun geçimini sağlayan Mustafa Daşdelen'e otomobil çarpmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan fedakar baba, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

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Mustafa Daşdele Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda su satmaya çıktı. Bölgede yoldan geçen araçlardaki kişilere su satarak ailesini geçindiren 5 çocuk babası Mustafa Daşdelen'e otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını otomobilin ön camına çarpıp yere savrulan Daşdelen kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerinden geçen ambulans ilk müdahaleyi yaptı

Su satıcısının yardımına ilk olarak çarptığı otomobilin sürücüsü Ömür Solak ve çevredekiler koştu. Bu sırada hasta taşıyan ve olay yerinden tesadüfen geçen bir ambulansın sağlık çalışanları yaralıya ilk müdahalede bulundu. Kazayı duyup gelen Mustafa Daşdelen'in kızı olay yerinde fenalık geçirdi. Genç kızı vatandaşlar sakinleştirip teselli etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ikinci ambulans ağır yaralı Mustafa Daşdelen'i yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Çarpan aracın sürücüsü bir an olsun bölgeden ayrılmadı

Su satıcısı Mustafa Daşdelen'e çarpan otomobilin sürücüsü Ömür Solak ambulansı takip ederek hastaneye geldi. Solak, daha sonra hastaneye gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Su satarak geçimimizi sağlıyor"

Kaza haberini duyup hastaneye gelen Daşdelen'in eşi "Eşim su satarak geçimimizi sağlıyor. Günlük 30-40 lira kazanıyordu. Şuan ölümle pençeleşiyor." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kaza sonrası ameliyat olan ve sonrasında yoğun bakıma alınan Mustafa Daşdelen iki hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Daşdelen, bugün kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.