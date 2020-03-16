İzzet Yıldızhan'ın nikahsız eşlerinden kaç çocuğu var?

Türkücü İzzet Yıldızhan özel hayatı ile sık sık magazin basınında yer alıyor. 9. çocuğunu da kucağına alan İzzet Yıldızhan'ın eşleri ve çocukları merak konusu oldu. İzzet Yıldızhan'ın resmi 3 nikahlı eşi var. Onun dışında İzzet Yıldızhan imam nikahları eşleri de oldu. İzzet Yıldızhan'ın ilk eşi ise 3 çocuğunun annesi Nilüfer Hanım

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İzzet Yıldızhan aslen Diyarbakırlı. 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek'te doğan İzzet Yıldızhan'an annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa'dır. İzzet Yıldızhan'ın 14 kardeşi daha var. İzzet Yıldızhan'ın 9 çocuğu, hiç evlenmediği 3 kadından dünyaya geldi.

İzzet Yıldızhan'ın çocukluğu Adana'da pamuk işçiliğinden Ankara pavyonlarına uzanıyor. Diyarbakır Çermik'de dünyaya geldiği yıl babasını kaybediyor. Annesi Suriye Zelal 15 çocukla bir başına kalıyor. İzzet Yıldızhan 15 çocuktan en sonuncusu. Müziğe Ankara'da kebapçıda çırak olarak çalışırken başlıyor. Önce pavyonlarda sahneye çıkıyor. Sonra albümler geliyor.

Eğitim almadı: Bugün en önem verdiği şey çocuklarının eğitimi. Bunun sebebi de kendisinin eğitimden yoksun kalması. İlkokulu bile okuyamıyor. Daha sonraki yıllarda dışardan diploma alabilir. Bu sebepten olacak ki çocuklarına İngiltere ve ABD'de eğitim aldırıyor.

Çocuklarının anneleri kimdir: Klibinde oynattığı mankenden bile çocuk yapan İzzet Yıldızhan'ın fırtınalı aşk hayatı duyanların başını döndürecek cinsten. 9 çocuğu olan ünlü sanatçı eşlerinin hiçbirine nikah yapmadı.

3 çocuk yaptığı eşi kimdir : İzzet Yıldızhan 3 çocuk sahibi olduğu ilk kadın Nilüfer Hanım... 1992 yılından beri beraber olduğu Nilüfer Y.'den olma Veysel Efe (d.2005) Mustafa ve Ali Yuşa adında 3 oğlu var. İzzet Yıldızhan'ın hayatında 24 yıldır bulunan Nilgün Hanım da diğer kadınlar gibi nikahlı değil. Nilgün Hanım katıldığı bir televizyon kanalında ''nikah'' konusunda şunları söylemişti: "3 tane evladım, benim nikahım. İzzet Beyi çok seviyorum. Çok iyi bir eş değildir ama iyi babadır."

Suriyeli eşi: İzzet Yıldızhan birlikte olduğu kadınlara resmi nikah kıymadığı gibi imam nikahı da yapmıyor. O kadınlardan biri de Suriye asıllı Gizem İ. ... Gizem Hanım'dan da 2005 yılında Sevgi isminde bir kızı oldu.

Ajda Ballıkaya kimdir? Klipte oynadı çocuk yaptı: İzzet Yıldızhan'ın hayatında yer alan üçüncü kadın ise bir mankendi. Ajda Ballıkaya , İzzet Yıldızhan'ın bir klibinde rol almıştı. İzzet Yıldızhan'ın Suriye isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren Ajda Ballıkaya, mankenlik kariyerini de noktaladı. Suriye, İzzet Yıldızhan'ın annesinin adıydı.