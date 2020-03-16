Dünya devleri Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde

Manchester United, Manchester City, Barcelona ve Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz için transfer yarışında.

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Ligde kötü günler yaşayan ve 7 maçtır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz dünya devlerini peşinden koşturuyor.

Dünya devleri kanca attı

İngiltere'de yayın yapan Express'in iddiasına göre, Manchester United Ömer Faruk Beyaz'ı takibe aldı. Haberde Ömer Faruk Beyaz'ın genç yaşta olmasına rağmen Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil edildiği bildirildi. Haberde ayrıca Premier Lig'in diğer devi Manchester City ile La Liga'dan Real Madrid ve Barcelona'nın da genç yıldızı izlemeye aldığı ifade edildi.





İki haftadır kadroya alınıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan genç yıldız adayı sarı lacivertliler için önemli bir yere sahip. Fenerbahçe'nin gelecek planlarında Ömer Faruk Beyaz ilk 11'in değişilmez oyuncuları arasında gösteriliyor. Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun tavsiyesi üzerine iki haftadır yedek kulübesinde kadroda yer alıyor.





'Yerli Alex'

Oyun zekasının yanı sıra müthiş sol ayağıyla orta sahada gole dönük bir pozisyonda forma giyen Ömer Faruk Beyaz 'Yerli Alex' lakabıyla şimdiden adından söz ettirmeye başladı.