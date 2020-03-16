İzzet Yıldızhan kaç yaşında aslen nereli serveti dile düştü

Türkücü İzzet Yıldızhan özel hayatı ile sık sık magazin basınında yer alıyor. 9. çocuğunu da kucağına alan İzzet Yıldızhan'ın eşleri ve çocukları merak konusu oldu. İzzet Yıldızhan'ın resmi 3 nikahlı eşi var. Onun dışında İzzet Yıldızhan imam nikahları eşleri de oldu. İzzet Yıldızhan'ın ilk eşi ise 3 çocuğunun annesi Nilüfer Hanım

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Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan kimdir, kaç yaşında ve kaç kere evlilik yaptı İzzet Yıldızhan eşleri kimdir araştırmaları sık sık magazin basının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 9. kez baba olunca önceki çocukları ve eşleri yeniden gündeme geldi. Peki İzzet Yıldızhan aslen nereli çocuk sahibi olduğu eşi ve ailesi hakkında bilinmeyenler neler? İşte İzzet Yıldızhan'ın hayatı;

3 kadın 9 çocuk ve hatrı sayılır bir servet. İzzet Yıldızhan bunlara çok kolay sahip olmadı. Çocukluğu Adana'da pamuk işçiliğinden Ankara pavyonlarına uzanıyor. Diyarbakır Çermik'de dünyaya geldiği yıl babasını kaybediyor. Annesi Suriye Zelal 15 çocukla bir başına kalıyor. İzzet Yıldızhan 15 çocuktan en sonuncusu. Müziğe Ankara'da kebapçıda çırak olarak çalışırken başlıyor. Önce pavyonlarda sahneye çıkıyor. Sonra albümler geliyor.

İLKOKUL MEZUNU BİLE DEĞİL : Bugün en önem verdiği şey çocuklarının eğitimi. Bunun sebebi de kendisinin eğitimden yoksun kalması. İlkokulu bile okuyamıyor. Daha sonraki yıllarda dışardan diploma alabilir. Bu sebepten olacak ki çocuklarına İngiltere ve ABD'de eğitim aldırıyor.

İZZET YILDIZHAN'IN EŞİ KİMDİR : Klibinde oynattığı mankenden bile çocuk yapan İzzet Yıldızhan'ın fırtınalı aşk hayatı duyanların başını döndürecek cinsten. 9 çocuğu olan ünlü sanatçı eşlerinin hiçbirine nikah yapmadı.

İzzet Yıldızhan, çocukları ve yeğenlerinin omuzlarına yaptırdığı dövmeler için “Toplam 28 kişide Yıldızhan dövmesi var. Bunu ben istemedim, ısrar ettikleri için izin verdim” dedi.

3 ÇOCUK YAPTIĞI EŞİ : İzzet Yıldızhan 3 çocuk sahibi olduğu ilk kadın Nilüfer Hanım... 1992 yılından beri beraber olduğu Nilüfer Y.'den olma Veysel Efe (d.2005) Mustafa ve Ali Yuşa adında 3 oğlu var. İzzet Yıldızhan'ın hayatında 24 yıldır bulunan Nilgün Hanım da diğer kadınlar gibi nikahlı değil. Nilgün Hanım katıldığı bir televizyon kanalında ''nikah'' konusunda şunları söylemişti: "3 tane evladım, benim nikahım. İzzet Beyi çok seviyorum. Çok iyi bir eş değildir ama iyi babadır."

SURİYELİ EŞİ KİM : İzzet Yıldızhan birlikte olduğu kadınlara resmi nikah kıymadığı gibi imam nikahı da yapmıyor. O kadınlardan biri de Suriye asıllı Gizem İ. ... Gizem Hanım'dan da 2005 yılında Sevgi isminde bir kızı oldu.

Ajda Ballıkaya kimdir? Klipte oynadı çocuk yaptı: İzzet Yıldızhan'ın hayatında yer alan üçüncü kadın ise bir mankendi. Ajda Ballıkaya , İzzet Yıldızhan'ın bir klibinde rol almıştı. İzzet Yıldızhan'ın Suriye isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren Ajda Ballıkaya, mankenlik kariyerini de noktaladı. Suriye, İzzet Yıldızhan'ın annesinin adıydı.