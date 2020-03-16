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Bahreyn'de korona nedeniyle ilk ölüm

BAHREYN'de koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. İran'dan gelen kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Bahreynli bir kadının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İran'dan geldi 

Açıklamada, bir süre önce İran'dan gelen kadının, uzman ekip tarafından gözetim altında tutulduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Bahreyn'de koronavirüse yakalananların sayısı, dün itibarıyla 214 olarak açıklanmıştı.

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