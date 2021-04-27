Koronavirüs salgını ne zaman kontrol altına alınacak? Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 17 gün boyunca tam kapanma kararı alındığını duyurdu. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde vakalarda düşüş bekleniyor. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da normale dönüş sürecine ilişkin çapıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye için tam kapanma kararı alınmasının ardından koronavirüs salgınının ne zaman kontrol altına alınacağı da merak konusu oldu.

CNN TÜRK canlı yayınında Uğur Önver'in konuğu olan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan salgının ne zaman kontrol altına alınabileceği konusunda açıklamalarda bulundu. İlhan, Ekim ayına işaret etti.

"Eğer vatandaşlarımız kurallara uyarlarsa, sırası gelenler aşılarını olursa ve aşı tedariğinde bir sıkıntı yaşanmazsa ki şu an olmayacağı gözüküyor. Güz döneminde daha iyi zamanları yaşayabiliriz." diyen İlhan şunları kaydetti:

"Üç koşulun bir arada olması lazım"

Tabi bu üç koşulun da bir arada olması önemli. Üç koşulu bir arada olursa güz dönemini daha rahat geçiririz. Cumhuriyet Bayramı'nı güzel karşılayacağımızı umut edelim.

Biz hekimler tedbirli konuşuruz, rehavet olmaması için. Ancak 29 Ekim'in güzel bir bayram olabilir hepimiz için..."