Boris Johnson: Ülkeyi kapatmaktansa cesetlerin üst üste yığılmasının göze alırım

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'ın, sonbaharda ülkeyi kapatmaktansa "cesetlerin yığılmasını göze aldığını" söylediği öne sürüldü.

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İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, sonbaharda Başbakanlık Konutu'nda koronavirüs salgınıyla ilgili hararetli bir tartışmada, salgına karşı önlem olarak üçüncü kez ülkeyi kapatma önlemleri almak yerine "Bırakın gerekirse binlerce ceset yığılsın" dediğini iddia etmişti.

Tartışmadan haberdar olan ve BBC'ye konuşan kaynaklar bu ifadeleri doğruladı.

Johnson ise bu ifadeleri yalanladı ve kısıtlamaların işe yaradığını söyledi.

Johnson'ın yanı sıra Savunma Bakanı Ben Wallace da bu ifadelerin kullanıldığına dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise, konuyla ilgili haberlere "şaşırdığını" kaydederek, bu ifadelerin "Başta pandemide sevdiklerini kaybeden aileler olmak üzere herkeste büyük endişe yaratacağını" belirtti.