İsmail Saymaz yazdı: Thodex vurgununda yeni detaylar! Kurulduğundan beri mimliymiş

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, binlerce kişiyi mağdur eden Thodex şirketinde yaşananları köşesinde aktardı. Saymaz, kripto para borsası Thodex’in kurulduğundan beri mimli olduğunu yazdı.

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Tarihin en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olarak adlandırılan Thodex vurgununa ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, yüz binlerce insanı mağdur ettiği ifade edilen kripto para borsası Thodex’in kurulduğundan beri mimli olduğunu yazdı.

Thodex şirketinde yaşananları köşesine taşıyan Saymaz'ın, "Kripto paranın Sülün Osman’ı" başlığıyla bugün yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Thodex adlı kripto borsa vurgununa ilk elden tanık olan ve güvenlik kaygısından ötürü adını açıklamayan bir okurum şirketin iç yüzünü detaylarıyla anlattı.

Bakın, Thodex vurgununda neler yaşanmış.

THODEX MİMLİYDİ: Thodex, dış hizmet alımında Türkiye'de kurumsal hesaptan ücret gönderdiğinde bankalar kabul etmiyordu. Faruk Fatih Özer, yurt dışındaki hesapların kullanılacağını belirtti. Kullanılan hesap, Güney Kıbrıs'taydı, yani para aklama cenneti… Bu hesabın bahis sitelerine ödeme aktarması nedeniyle mimli olduğu ve Türk bankalarının işlem yapmayı reddettiği ortaya çıktı.

PARALEL HESAP: Ethereum (Bir kripto para) varlığını cüzdanında göremeyen bir kullanıcı bir hafta oyalandı. Borsada Ethereum kalmadığı ortaya çıktı. Bunun anlamı, yatırımcıların parasının izinsiz olarak başka borsalarda işleme sokulması demekti.

TELEFONA BAKILMIYORDU: Şirketin telefon numarası kağıt üstündeydi. Asla ulaşılamıyordu. Bant kaydı telefonda şikayetini bildirmek isteyen müşterileri karşılıyor ve yoğunluktan dolayı e-posta ile iletişim kurulmasını istiyordu. Sayısız müşteri şikayeti nedeniyle çok geç ve otomatik cevaplarla dönülüyordu.

GEÇMİŞTE BASKIN YEDİ: Kripto varlıklarının çalındığını iddia eden kullanıcı ofise polis eşliğinde geldi. CEO ofiste olmasına rağmen görüşmedi. Yani ofisin basılması olayı ilk 19 Nisan'da değil, çok öncesinde yaşandı.

VERİLER SATILIYOR: Müşterilerden profil tanımlama işlemlerinde ve şifrelerini doğrulama için selfie fotoğrafı, kimlik kartlarının arka ve ön yüzlerindeki bilgileri göstermeleri talep ediliyordu. Anlaşılan o ki veri satıcılığı yapılıyordu.

AĞABEYLE AYNI BİNADA: Bazı ödemeler açıktan para göndermeyle oluyordu ki bu kanunen yasaktır. Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in banka hesabından dışarıdan çalışılan kişilere ödeme yapılıyordu. İki kardeşin çalışanları aynı ofisi kullanıyor ve entegre şekilde çalışıyorlardı.

OFF SHORE: Yatırımcıların paraları onlardan habersiz bu off-shore hesaplarda vergi kaçırılarak ya da kara para aklamada kullanılarak işletiliyor ve geri konuyordu.

PORSCHE VERİLMEDİ: Porsche çekilişi noter huzurunda yapılmadığı gibi bundan kaçınmak için ABD'de kurdukları Wovi adlı paravan bir şirket üzerinden yapılıyordu. Çekiliş oldu ama kazananların çoğu, zamanında alınan boş, kişilik verilmiş ve aktif kullanıcıymış gibi görünen hesaplardan oluşuyordu.

SANCAKLI İLE AYNI BİNADA: Faruk Fatih Özer'in Saffet Sancaklı ile bağlantısı olduğunu pek çok kişi biliyordu. Özer'in sekiz ay önce Maslak'ta tuttuğu ve Mert Sancaklı ile karantina nedeniyle kaldığı home-office dairede yanında emekli polis olan bir koruma tuttuğu söylenmişti."

Ne olmuştu?

21 Nisan'da internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'te yatırımcıların hesaplarına erişim kesilmişti. Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı iddia edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatmıştı.

İddiaların ardından Thodex'in resmi Twitter hesabından açıklama yapan kurucu Faruk Fatih Özer, "yurtdışına kaçtı" iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar 68 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Anadolu başsavcılığı, yurt dışına giden Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkarılması için harekete geçti. Savcılık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına ‘kırmızı bülten’ yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı iletmişti. Adalet Bakanlığı da Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattığını duyurmuştu.

Şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta olduğu tespit edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için önceki dün (22 Nisan 2021) Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefon konuşması yaptığını duyurmuştu.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, “Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine Interpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır" denilmişti.