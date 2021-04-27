Meral Kaplan kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

Bir dönem mankenlik ve oyunculuk yapan Meral Kaplan şimdilerde çocuğu için hukuk mücadelesi veriyor. 8 yaşındaki kızı için eski eşi Erhan Kanioğlu'na karşı velayet savaşı veren Meral Kaplan 37 yaşında aslen Kırklareli doğumlu. Peki Meral Kaplan hangi dizilerde rol aldı?

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Eski eşi iş insanı Erhan Kanioğlu ile olaylı bir şekilde boşanan eski manken ve oyuncu Meral Kaplan şu sıralarda büyük bir hukuk savaşı veriyor. 8 yaşındaki kızlarının velayetinin baba Erhan Kanioğlu'na verilmesine büyük tepki gösteren Meral Kaplan aynı zamanda eski eşine 200 bin tazminat ödeyecek. Peki yerli Cameron Diaz lakabıyla anılan Meral Kaplan kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ile iş insanı eşi Erhan Kanioğlu, boşandı. Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya verip, Meral Kaplan'ın, Erhan Kanioğlu'na 200 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Duruşma çıkışı gözyaşlarını tutamayan Kaplan, "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım. Mahkeme 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Buna izin vermeyeceğim" dedi. Birçok filmde rol alan, manken ve oyuncu Meral Kaplan kimdir?

Meral Kaplan kimdir: Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından pek çok oyuncu koçuyla çalıştı. Özellikle 2006'da yayınlanmaya başlayan Sevda Çiçeği isimli dizide canlandırdığı Nazan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti ve tanınmaya başladı.

8 Nisan 1984 tarihinde Kırklareli'de dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra Trakya Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik üzerine eğitim aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından pek çok oyuncu koçuyla çalıştı. Özellikle 2006'da yayınlanmaya başlayan Sevda Çiçeği isimli dizide canlandırdığı Nazan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti ve tanınmaya başladı.

Süper Kulüp isimli programı sundu. Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Kayra Senocak ve Barış Çakmak'ın başrollerini paylaştığı Yağmurdan Sonra isimli dizide Gülçin karakterini canlandırdı. 2009'da ise Adab-ı Muaşeret isimli filmde Yeliz karakterine hayat verdi. Sevda Çiçeği, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol aldı. KKTC'li iş adamı Erhan Kanioğlu 2011'de evlendi.

Meral Kaplan eşi kimdir: İş adamı olan Erhan Kanioğlu ilk evliliğini sevilen şarkıcı Tuğba Özerk ile yaptı. Boşandıktan sonra ise Meral Kaplan ile evlendi. Olaylı bir şekilde boşanma kararı alan çiftin 3 yaşında Ela adında bir kızları var. Meral Kaplan, eşinin boşanma davası devam ederken 4 kez aldattığını açıkladı.

Ünlü oyuncu ve eski manken Meral Kaplan 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Kaplan, boşanmak için Erhan Kanioğlu'ndan 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Buna karşılık iş insanı Kanioğlu da karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan 1 milyon lira manevi, 50 bin lira maddi tazminat istemişti.

Oynadığı diziler:

Sevda Çiçeği,

Çılgın Kanal,

Laz Vampir: Tirakula,

Ateşteki Kağıtlar,

Yola Geldik,

Kaçak Avcılar



