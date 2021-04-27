Hakkı bulut kaç yaşında aslen nereli eşi Saadet Bulut ve çocukları kimdir?

Yıllardır söylediği şarkılar ile sevilen seslerden biri olan Hakkı Bulut zaman zaman katıldığı televizyon programlarının ardından hayatı ile gündem oluyor. 75 yaşında olan Hakkı Bulut aslen Tunceli doğumlu. 9 kez evlilik yaptığı bilinen Hakkı Bulut'un son eşi Saadet Bulut'tur. Ayrıca Hakkı Bulut'un 2 tane çocuğu vardır.

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Dilden dile dolaşan, bir döneme damgasını vurmuş sevilen sanatçı Hakkı Bulut ekranlardan uzak bir hayatı tercih etse de zaman zaman çıktığı programlar ile hayatı merak ediliyor. Bir dönem özel hayatı ile gündem olan Hakkı Bulut şu anda 75 yaşında ve aslen Tunceli doğumlu. 9 kez evlilik yaptığı bilinen şarkıcı son olarak Saadet Bulut ile evlendi. Hakkı Bulut'un 2 çocuğu var. Oğlu Özbey Bulut ile olan kavgaları sık sık magazin programlarına taşınmıştı.

Peki toplam 9 kez evlenen Hakkı Bulut'un eşleri kim, ilk eşi Mukaddes Hanım son karısı Saadet Bulut kimdir ve kaç çocuğu vardır? İşte Hakkı Bulut biyoğrafisi

Hakkı Bulut ve son eşi Saadet Bulut

Hakkı Bulut kimdir: Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945'te Tunceli'de dünyaya geldi. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Adana'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı.

Hakkı Bulut, 1967 yılında ilk plak çalışmasını yaptı. Leylam isimli ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlama çalarak eşlik ettiler. 1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz bir fidanız isimli eserini (1969) okudu. Daha sonra bu eseri müsaade vererek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanıdı. (Örneğin ;Tülay Özer 1974, İbrahim Tatlıses 1974, Kamuran Akkor 1975)

Sanatçı bu yıllarda yaptığı başta Ben Buyum, Falcı, Ben Köylüyüm, Dokunmayın Dünyama gibi eserlerle bugünkü arabesk müziğinin ilk temellerini 1969 yıllarında atanlardan biri olarak bu güne kadar 18 45'lik plak, 58 albüm çalışmasına imza attı. 900 eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçı 6 Altın Plak, 1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından defalarca ödüle layık görülmüştür.

Hakkı Bulut eşleri: Toplam 9 kere evlenen Hakkı Bulut'un ilk eşi Mukaddes Hanımdır. Son eşi ise Saadet Bulut. Hakkı Bulut'un toplam 4 kızı ve Özbey Bulut adında bir oğlu vardır.