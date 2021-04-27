İSTANBUL Kadıköy'de bir şehir efsanesi gibi kulaktan kulağa yayılan eli bıçaklı hamile gaspçı yakalandı. Polisteki ifadesinde "Cinlerim var" diyen kadın, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemece ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

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Kadıköy’de 3 kadının cep telefonları bıçaklı, hamile bir kadın tarafından gasp edildi. Ortaya çıkan gaspçı profili polisiye filmlerini aratmayacak türdendi. Mini etek giyen, üzerinde sadece tişört bulunan hamile bir kadının elinde büyükçe bir örümcek ve ağ dövmesi vardı. Kolları jilet kesikleriyle dolu, başında simsiyah bir peruk takılıydı.

Tişortünü kaldırıp karnından bıçağı çıkarıyordu

Kurbanına yaklaşıp birkaç dilde garip şeyler söyleyen kadın, tişörtünü kaldırdığında ise karnına bantladığı dev bıçağı çekiyor ve saldırıya geçiyordu. Gaspçı kadının varlığı, fısıltı gazetesiyle kulaktan kulağa yayıldı.

"Sen çok uzun zaman önce ölmüşsün"

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Rümeyra İrez ve Elif Öner, geçen cuma günü saat 19.30 sıralarında Yeldeğirmeni, Ali Kalfa Sokak'taki bir apartmanın önünde oturuyordu. Yanlarına hamile bir kadın yaklaştı. Hamile kadın, Elif Öner’e "Sen çok uzun zaman önce ölmüşsün, seni gömmüşler" dedikten sonra "Bıçağım var seni öldüreceğim" diyerek telefonlarını istedi.

Sırıtarak tişörtünü kaldırınca...

Hamile kadın, sırıtarak tişörtünü kaldırıp 30 santimetre büyüklüğünde bir bıçak çıkardı. Arkadaşı telefonunu yere fırlatınca kadının dikkati dağıldı ve iki kadın koşarak oradan uzaklaştı. Gizemli kadın bu kez de önceki gün Boğa Heykeli’nin yakınlarından bir kadına bıçak çekti. Yardım çığlıklarını duyan polisler kadını yakaladı.

Polisteki ifadesinde "cinlerim var" dedi

Cezayirli olduğu tespit edilen 22 yaşındaki S.N.E.K., mağdurlara da teşhis ettirildi. 8 aylık hamileydi ve her saldırıdan sonra kıyafetlerini değiştirmek için bir otel odası tutmuştu.

Odasında çok sayıda kıyafet ve peruk ele geçirildi. Polisteki ifadesinde "Cinlerim var" diyen kadın savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemece ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.