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Trabzon’da 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 85'i buldu! Vakalarda düşüş başladı

TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, kentte 65 yaş üstü kişilerin aşılanma oranının yüzde 85'leri bulduğunu belirterek, "Aşılamayla birlikte, 65 yaş üzerinde hastanede yatan hasta sayılarımızda ciddi düşüş var" dedi.

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İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan aşılamada ulaşılan sayının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "65 yaş üstü aşılama organımızın iyi olduğunu hep söylüyorduk; gerçekten de bu iyiliği, hastanelere yansımasını, paylaştığımız tabloyla da görmüş olmak bizi mutlu etti. Aşılamayla birlikte, 65 yaş üzerinde hastanede yatan hasta sayılarımıza baktığımızda oransal yaklaştığımızda ciddi bir şekilde bir düşüş var. Biz tüm platformlarda bütün ekiplerimizle birlikte her ortamda aşı ile alakalı kaygılar varsa onları gidermeye çalışıyoruz, aşının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gayret ediyoruz. Aşılamada 65 yaş üstü kişilerde yüzde 85'e yaklaştık. Aşı gerçekten olmazsa olmazımız. Aşının talep gördüğünü gördük ve daha çok tabana yayılmaya gayret ediyoruz. İmkânımız ölçüsünde aşılamayı diğer hastanelerde de yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

Vakalarda yüzde 15'lik düşüş

Trabzon'da vakalarda yüzde 15'e varan düşüş olduğunu, bu düşünün sürmesi için de tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Usta, "Kentte genel aşılamada var olan popülasyonda, yani aşı açılan nüfusa baktığımız zaman; orada ise yüzde 63'lerdeyiz. Son kısıtlamalar, vatandaşın biraz daha duyarlılığın artması ve yine aşının desteği ile birlikte işte ramazanda özellikle insanların kendi iç kabuğuna çekilmesi ile birlikte düşüş olduğunu düşünüyoruz. Vakalarımızda yüzde 15'e varan bir düşüş var. Ama bunun hem daha aşağılara doğru gelmesi için hem de yukarı tırmanmaması için elimizden gelen tedbirler aynı tedbirler; onlara sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor" dedi.

Kadın ve erkek vaka yaşı oranları

Kentte vaka yoğunluğunda kadın ve erkeklerin yaş ortalamasına ilişkin de bilgi veren Usta, "Nüfus bazlı baktığımızda vakalarda düşüş var ama vakalarının kimlerden olduğu asıl önemli olan. Bizim kadınlarda özellikle 30 ila 55 yaş arasında ciddi bir yoğunlaşma var. Vaka o yaş grubundan daha çok oluyor. Erkeklerde de 40 ile 60 yaş arasında çok ciddi vaka artışlarımız oluyor" ifadelerini kullandı.

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