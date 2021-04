Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz arasında yaşanan krizinin perde arkasını köşesine taşıdı

Abone ol

Galatasaray’da 29 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan başkanlık seçimleri için camiada meraklı bir bekleyiş başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte ise Fatih Terim ve yönetim arasında yaşanan kriz ayyuka çıktı. Terim ve yönetimin arasının açıldığı olayın perde arkası belli oldu. Sarı-kırmızı takım sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek için umudunu koruyor. Camia bir yandan seçime hazırlanırken bir yandan Fatih Terim'in geleceğine kilitlendi. Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Florya'da yaşananların perde arkasını köşesine taşıdı. İşte detaylar..

Daima kazanan Terim

Galatasaray’da bir güç savaşı olduğu kesin... Ve bu savaş, şimdilerde Galatasaray’ın yaşayan efsanesi haline gelen Fatih Terim ile Mustafa Cengiz Yönetimi arasında yaşanıyor. Geçmişte Canaydın ve özellikle Ünal Aysal dönemlerinde de yaşanmış ve daima kazanan Terim olmuştu.

Terim hiçbir zaman istemedi

Bırakan, ya da bıraktırılan Terim, küllerinden yeniden doğup, her seferinde daha güçlü biçimde Florya’yı geri almıştı. Ve şimdi de öyle olacak gibi... Doğal olarak bu yaşanmışlıklar Fatih Terim’i Galatasaray içinde “Başkanlar üstü pozisyona” getirdi. Ama bu pozisyonu Terim hiçbir zaman istemedi, beceriksiz yöneticiler ona bu payeyi altın tepside sundular.

“Ya Fatih Terim başkanlığa aday olursa''

Ve bu durumun yadsınamaz sonuçları her seçim döneminde olduğu gibi şimdi de ortaya çıkıyor. Başta Mustafa Cengiz gibi Galatasaray’ı yönetmeye talip olanlar, kendilerine bile sormaktan korktukları iki soruyla karşı karşıya kalıyorlar. İlk soru, “Ya Fatih Terim başkanlığa aday olursa...” İkinci soru ise; “Ya birini işaret ederse...”

Terim ile çalışmaz

Özellikle ikinci soru, tüm adaylar için önemli... Biliyorsunuz, “Terim kırmızı çizgimiz” diyenler de var, “Terim ile çalışacağız ama o da kolaylık göstersin” diyenler de... Aday olacağını açıklayan şimdiki başkan ise bu konuda hiç konuşmuyor. Çünkü biliyor ki, Terim bir daha ne onunla çalışır ne de onu işaret eder...



Fatih Terim’in ne karar vereceği ise meçhul

Daha iki gün önce “50 yıldır ailem, ailem kadar yakın gördüğüm dostlarım ve Galatasaray’ımla kurduğum bir üçgende yaşıyorum. Her nefesimi bu sorumlulukla alıyorum, her adımımı bu düşünce yapısıyla atıyorum.Bu noktada bildiğim tek bir şey varsa, o da hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağımdır.Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa, olsun” diye açıklama yapan Fatih Terim’in ne karar vereceği ise meçhul... O zaman ben de sorayım; “Ya aday olursa?”

İpler ne zaman koptu?

Fatih Terim’e bir anlamda itibar suikastı yapma girişimi ne zaman başladı?Benim edindiğim bilgiler, 5 Kasım 2019 tarihini işaret ediyor. Yani Şampiyonlar Ligi maçı için Madrid’e gidildiği gün... Yaşananları mealen anlatayım, eksiğim de, fazlam da olabilir ama yalan olmadığı çok net...

Terim listeyi istedi

Dört saatten uzun ve yorucu bir yolculuk yapacaklarını ve bunun oyuncuları üzerindeki olumsuz etkisini çok iyi bilen Terim, uçağa bineceklerin listesini ve oturma düzenini ister. Liste bir hayli kabarıktır. “1A” başkan Mustafa Cengiz’e, “1C” de Albayrak’a ayrılmıştır. 2A ve 2C ise kendisi ve Fulya Terim için belirlenmiştir. Ayrıca “business class”taki diğer koltuklar, yöneticiler ve onların yakınlarıyla doldurulmuştur. Oyunculara ise arka bölümde yer ayrılmıştır.

Başkan ve yöneticiler çok bozuldu

Terim hemen değişiklik yapar. Ön taraftaki geniş alan, uzun yolculuğu dikkate alarak oyuncularına ayırır, eşi Fulya Hanım’la birlikte arkaya geçer. Tabi başkan ve yöneticileri de arka bölüme aldırır. Terim aynı uygulamayı Paris yolculuğu sırasında da yapar. Bu duruma, başkan ve yöneticiler çok bozulurlar, ipler de orada kopar. Hazır uçak işlerinden bahsetmişken, bir de kontenjan konusu var. Terim’in en rahatsız olduğu yer burası işte... Aldığı tazminatı hayır kurumlarına bağışlayan birini, kontenjan bilet ile suçlamak sanırım en büyük akıl tutulmasıdır.

Deklarasyon girişimini kim engelledi?

Bu arada yeri gelmişken Abdürrahim Albayrak’a da sormamız gereken sorular var. 1) Başkan Cengiz’in oyunculara yönelik şeref-haysiyet açıklamalarından sonra Florya’da Fatih Terim ile aralarında ne konuşuldu? Terim, çok ağır bir konuşma yaptı mı? Teknik ekip toplu fotoğrafa niye girmedi? 2) Futbolcuların protesto ve deklarasyon girişimini kim engelledi?

Başkana kim ispiyonladı

3) Başkan Cengiz’in istifasının istendiği toplantıdan sonra, Göztepe maçı öncesi İzmir’de neler oldu? Çok sayıda şahit önünde Terim size ne dedi? 4) Antalya maçına niye her zamanki gibi takım uçağında erken gitmediniz? Dönüşte bindiğiniz takım uçağında neden Fatih Terim yoktu? 5) Eski başkan Dursun Özbek’e, Yusuf Günay ile gidip, “Gel başkan ol, biz de yönetimine gireriz. 300 milyon borcumuz var bunu tek sen ödersin” dediniz mi? 6) Futbolcuların özel hayatlarıyla ilgili bilgileri, Terim’in yönetimsel ve takım içi uygulamalarını başkana kim ispiyonladı?

Terim'in mesajları kime?

Fatih Terim, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada ne demek istedi? Galatasaray’da şu sıralar herkes bu konuşmanın şifrelerini çözmeye çalışıyor. Terim sürekli, dolayı yoldan, sert ve nokta atışı mesajlar gönderiyor, ama ne ilginçtir ki kimse de üzerine alınmıyor.O nedendendir ki, ne şampiyonluk yarışının içinde kalmak, ne Mustafa Cengiz ile kendisine kazan kaldıran yönetim kurulu üyelerinin garip ilişkileri, ne Abdürrahim Albayrak’ın Dursun Özbek ile yaptığı görüşmeyi çarpıtması (Ki Albayrak’ın çarpıtmaları artık sıradan ve alıştığımız bir durum), ne de bir taraftar grubunun açıklamaları ilgi çekiyor.

Hedef Cengiz Albayrak

Gerçek Galatasaraylılar için bunlar sıradan şeyler... Merak edilen Terim’in açıklamaların tercümesi... Aslında Terim’in dolaylı yoldan işaret ettikleri o kadar net ki... Bunun için çok iyi Osmanlıca bilmeye, her fırsatta “I love you hocam” demeye, ya da “Bırakma bizi hocam” diyerek Terim’in evinin kapısında nöbet tutmaya gerek yok. Mektubun yazıldığı adresler çok açık. Ve mektup, taahhütlü ama iadesiz! Galatasaray Teknik Direktörü’nün bu açıklamasını Başkan Mustafa Cengiz’e sorsanız, “Hoca ile aramız iyi, her gün görüşüyoruz” diyecektir. Albayrak’a sorsanız, “Şimdi Florya’da yanındaydım hocamın. Adalet istiyoruz” yanıtı verecektir. Oysa, başkan da, 2. başkan da adları gibi eminler, Terim’in hedef tahtasında olduklarının...

“Bir daha olmayacak, yanlış anlaşıldık”

Son 3 aydır Galatasaray Başkanı ve ona yakın dört yönetici arasında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Galatasaray’ın akil insanları bu sevimsiz durumun farkında olmalarına karşın, “Kol kırılır yen içinde kalır” felsefesiyle hareket etmeye çalışıyorlar. Mustafa Cengiz’in aylardır Terim ve futbolculara yönelik söylemleri ayyuka çıkmış durumda. Bunların bazılarını sürçülisan edip resmen açıkladığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Terim’in bu konularla ilgili olarak başkanı hem telefonla arayıp, hem de makamında ziyaret ettiğini ve her seferinde de “Bir daha olmayacak, yanlış anlaşıldık” yanıtını aldığını bilmeyen yok.

Terim karşıtlığı var

Sarı-Kırmızılı camiada ciddi bir Fatih Terim karşıtlığı var... Bunu görmemek için insanın kör olması lazım. Bu anti Terimciler bel altından vurmaya, arkadan konuşmaya da fazlasıyla bayılıyorlar. Son bir yıldır başkan Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak bu karşıtların ekmeklerine yağ sürüyorlar. Sarı-Kırmızılı camiada ciddi bir Fatih Terim karşıtlığı var... Bunu görmemek için insanın kör olması lazım. Bu anti Terimciler bel altından vurmaya, arkadan konuşmaya da fazlasıyla bayılıyorlar.

Ali Koç'un rüyası için uğraşıyorlar

Son bir yıldır başkan Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak bu karşıtların ekmeklerine yağ sürüyorlar. Bilmeden mi yapıyorlar, yoksa bir plan dahilinde mi oluyor bu işler inanın çözemiyorum. Ama başta Fenerbahçe olmak üzere rakiplerin çok işine geldiği kesin. Ali Koç’a “en büyük üç dileğin nedir” diye sorsalar, bir tanesi mutlaka “Fatih Terim”den kurtulmak olur herhalde. Merak ediyorum, Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak, Ali Koç’un bu büyük rüyasını gerçekleştirmek için neden bu kadar uğraşıyorlar?



Mustafa Cengiz ne demişti?

Ryan Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru düzgün antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler. Fatih Terim, bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum’a. Takım iyi çalışmıyor. Özel uçuşlarda, kulübe verilen ücretsiz hakları Florya cephesi kullanıyor, onlar ayarlıyor.

Kongre süreci nasıl işleyecek?

Galatasaray Yönetimi, olağan seçimli genel kurul toplantısı için 22-29 Mayıs tarihlerini belirledi. Ancak başkan adayları tüzük gereği, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulunun asil ve yedek listelerini en az 100 imza ile 7 Mayıs Cuma günü saat 18.00’e kadar Divan Kurulu başkanlığına bildirmesi gerekiyor.