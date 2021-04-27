BIST 1.389
DOLAR 8,26
EURO 9,97
ALTIN 472,69
HABER /  GÜNCEL
ADV FPK sistemi ile kolayca ev ve otomobil sahibi olun

Ankara'da FETÖ operasyonu! 12 gözaltı kararı

2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, 2005'te sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 16 yıl önce memurluktan komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Firma sahiplerini dolandırıp 7 milyon TL'lik vurgun yaptı: 'Ben de dolandırıldım' savunması
TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsüne 7 Ar-Ge personeli alınacak
Aydın'da 39 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için Aboubakar iddiası
Hastane randevusu olan ne yapacak sokağa çıkabilecek mi?
Burak Yılmaz bombası! Beckham dahil birçok kulüp peşinde düştü
Pençe-Şimşek Operasyonu'ndan acı haber: Şehit sayısı 3'e yükseldi
Osmaniye'de ölen oğlu rüyasına girdi tek bir isteği var! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu
Çiftlik Bank kripto paradan da çıktı! 'Çiftlikgeliri’ ve ‘Paraçiftlikte'de 'koyun' yetmedi 'coin’le de dolandırdı
İsveç’te Müslüman mezarlarına alçak saldırı
Yorumlar